Bozüyük Belediyesi Sanatevi Atölyeleri Yeni Öğrenci Grubuyla Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Sanatevi Atölyeleri, yeni öğrenci grubuyla birlikte eğlenceli ve öğretici etkinliklere devam ediyor. Atölyelerde beden perküsyon, geri dönüşümden kıyafet tasarlama, resim, tiyatro, dokuma, mandala resim ve seramik gibi farklı konular işleniyor. Atölyelere Bozüyük ve çevre köylerden yoğun ilgi gösteriliyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocukların yıl içerisinde merakla beklediği eğlenceli ve öğretici Sanatevi Atölyeleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, yeni öğrenci grubu ile devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Eğitmeni Esin Özyetkin, belediye tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen Sanat Atölyeleri hakkında bilgi verdi.

Atölyelerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Eğitmen Özyetkin, "Atölyelerimizden 400'e yakın öğrenci yararlanmakta. Atölyelerimiz beden perküsyon, geri dönüşümden kıyafet tasarlama, resim atölyesi, tiyatro atölyesi, dokuma atölyesi, özel bireylerimiz için mandala resim atölyesi ve seramik atölyesi şeklinde devam etmekte. Atölyelerimiz sayesinde çocuklarımızın kendilerini keşfetmelerinin yolunu açıyoruz. Sanatevi Atölyelerine Bozüyük'ün tüm mahallelerinden ve civar köylerinden katılım sağlanmakta. Sanatevi Atölyelerine yoğun ilgi gösteren aile ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.