Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yazar Şermin Yaşar ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, çocuk edebiyatının önemli ismi yazar Şermin Yaşar ile bir araya geldi. Görüşmede, Bozüyük Belediyesi'nin çocuklara yönelik faaliyetleri hakkında fikir alışverişi yapıldı ve yapılan projeler için teşekkür edildi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, çocuk edebiyatının önemli ismi yazar Şermin Yaşar ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi ve Gülümse Kafe'de gerçekleştirilen görüşmede, Bozüyük Belediyesi'nin çocuklara yönelik faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Bakkalcıoğlu çocukların sanatsal gelişimine verdikleri önemi belirterek, bu alanda yaptıkları faaliyetleri aktardı. Yazar Şermin Yaşar; Bozüyük Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na çocuklar için yapılan tüm proje, etkinlikler ve gösterilen misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yazar Şermin Yaşar'a Nutuk, Türk bayrağı ve Bozüyük seramiğinden yapılmış Atatürk Plaketi hediye etti. - BİLECİK