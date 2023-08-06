Bozüyük Belediye Başkanı Aşure Günü etkinliğine katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ve Cemevi'nin düzenlediği 'Gelin Canlar Bir Olalım' Aşure Günü etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşmalar yapıldı ve misafirlere etli pilav ve aşure ikram edildi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ve Cemevi'nin hazırlamış olduğu 'Gelin Canlar Bir Olalım' Aşure Günü etkinliğine katıldı.

Bozüyük'te yapımı tamamlanan cemevinin ilk etkinliği olan Aşure Günü programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bozüyük TSO Başkanı Veli Çelik, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Derneği Başkanı Ali Merdan Erdoğan, dernek yönetimi ve üyeleri ile davetliler katıldı. Cemevine gelen Başkan Bakkalcıoğlu, ilk olarak etkinlik salonunda bulunan masaları tek tek dolaşarak misafirlerle görüştü.

Etkinliğin açılış konuşmasını Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Derneği Başkanı Ali Merdan Erdoğan yaptı. Ali Merdan Erdoğan, "Bugün aşure dediğimiz aşımızın kazanda kaynaması anlamlıdır. O tat beraber kaynamanın hazzı ve tadı olmuştur ve böyle devam edecektir" dedi.

Ardından konuşan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya da cemevinin yapılışı hakkında bilgi vererek, "Çevre düzenlemesinde belediye başkanımızın hakikaten gayretleri, katkıları oldu, bundan sonra da katkıda bulunacağını ifade ediyor bize. Kültür Müdürlüğümüz de burada elektriğin ve suyun ödenmesi konusunda Kültür Bakanlığı üzerinden elektrik ve su meselesinin çözüleceğini ifade etti. Dolayısıyla bugün buraya nasıl geldik? Birlik ve beraberlik ruhuyla geldik. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim ülkemizin, ilimizin, ilçemizin, hepimizin, çocuklarımızın geleceğimizi güzel eylesin. Aşure günümüz kutlu olsun, mübarek olsun" dedi.

Konuşmaların ardından misafirlere etli pilav ve aşure ikram edildi. Etkinliğin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, muharrem ayı dolayısıyla Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ve Cemevi'nin hazırlamış olduğu aşure ikramında bir araya geldiklerini belirterek, "Muhabbetimizin birleştiği, sevgimizin güçlendiği bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK