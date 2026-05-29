Haberler

Ordu'yu kuş bakışı izleme imkanı sunan Boztepe'de bayram hareketliliği yaşanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da kuş bakışı manzarasıyla ünlü Boztepe, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Teleferik kuyrukları oluşurken, adrenalin tutkunları paraşütle atlayış yaptı.

Ordu'yu kuş bakışı izleme imkanı sunan Boztepe, Kurban Bayramı tatilinde Karadeniz'e gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu.

Karadeniz'de yeşil ile mavinin birleştiği manzarayı yüksekten izlemek isteyenler, Ordu'nun önemli turizm noktalarından Boztepe'yi tercih ediyor.

Altınordu ilçesinde 28 kabinin yer aldığı istasyonda teleferiğe binmek için uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, denizden yaklaşık 500 metre yükseklikteki Boztepe'ye eşsiz manzara eşliğinde ulaşıyor.

Yöresel ürün satış noktaları, restoran ve konaklama mekanlarının bulunduğu bölgeye gelenler, kenti ve Karadeniz'i kuş bakışı görmenin tadını çıkarıyor. Ziyaretçiler, adrenalin tutkunlarının paraşütle atlayarak süzüldüğü anları da ilgiyle takip ediyor.

Boztepe'yi tercih edenlerin bazıları ise dağ kızağında keyifli dakikalar geçiriyor.

Ziyaretçilerden Aynur Aynur, AA muhabirine, ailesiyle birlikte teleferiğe binerek Boztepe'ye çıktıklarını, çok güzel bir manzara eşliğinde zirveye ulaştıklarını söyledi.

Boztepe'den şehri ve denizi izleme imkanı bulduklarını ifade eden Aynur, "Karadeniz'e yolu düşenlerin mutlaka buraya çıkarak bu manzaranın keyfini çıkarmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Murat Duran ise Boztepe'nin görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu dile getirerek, "Kurban Bayramı tatili nedeniyle Boztepe oldukça kalabalık oluyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan bayram dolayısıyla Boztepe'deki ziyaretçi yoğunluğu dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı

Güllü'nün kızı hayli değişmiş! Cezaevinden fotoğraf geldi
Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz
Mahalle adeta bacasız fabrikaya dönüştü! Siparişlere yetişemiyorlar

Mahalle adeta bacasız fabrikaya dönüştü! Siparişlere yetişemiyorlar
Eski takımından Emre Mor'a teklif! İmzayı atacak

Geri dönüyor!

Dereyi ATV ile geçmeye çalışan anne ve oğlu hayatını kaybetti

Dereyi ATV ile geçmeye çalışan anne ve oğlu hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

Babasına sorulan soruya kafasını sallayarak verdiği yanıt olay oldu
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Bir devir sona erdi!