Bosna Hersek'te Geleneksel Çocuk Şenliği Yapıldı

Bosna Hersek'te Geleneksel Çocuk Şenliği Yapıldı
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Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 12. Çocuk Şenliği, Bosna Hersek'in Zenica şehrinde gerçekleştirildi. Türkçe öğrenen 5 bin 500'den fazla öğrencinin katıldığı etkinlikte kültürel tanıtımlar, geleneksel oyunlar ve ödüllerle dolu bir program düzenlendi.

YUNUS Emre Enstitüsü (YEE) tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çocuk Şenliği, Bosna Hersek'in Zenica şehrinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, YEE'nin 'Tercihim Türkçe' projesi kapsamında, ülkenin farklı bölgelerinde Türkçe öğrenen 5 bin 500'den fazla öğrenci katıldı.

Program kapsamında, Türkiye ve Bosna Hersek'in kültürleri tanıtıldı. Geleneksel çocuk oyunları ve halk oyunları gösterileri izleyenlerle buluştu. Programda, Türkçe ve Boşnakça şiirler okundu, şarkılar söylendi.

Bosna Hersek'te eğitim gören Türk öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, yıl boyunca YEE tarafından düzenlenen resim, maket ve şiir yarışmalarında dereceye giren tüm öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Çocuk Şenliği'ne, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği de destek verdi. Program ile kültürlerarası dostluk pekiştirilirken çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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