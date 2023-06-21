Bornova Belediyesi, 100 Yılın Cazı Konseri Düzenledi

Bornova Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında 21 Haziran Dünya Müzik Günü için '100 Yılın Cazı' konserini Bornovalılar ile buluşturdu. Gecede başarı dolu kariyeri ile sanatseverlerin sevgisini kazanan sanatçı Uğur Sayınbatur ve caz grubu sahne aldı.

Bornova Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında 21 Haziran Dünya Müzik Günü için "100 Yılın Cazı" konserini Bornovalılar ile buluşturdu. Gecede başarı dolu kariyeri ile sanatseverlerin sevgisini kazanan sanatçı Uğur Sayınbatur ve caz grubu sahne aldı.

Bornova Belediyesi Ayfer Feray Açıkvaha Tiyatrosu'nda gerçekleşen konser, Cumhuriyetin 100'üncü yılına ve caz müziğinin yüz yılı aşan tarihine ithaf edildi. Caz ve klasik müziğin sevilen melodileri, film müzikleri, türkü ve sanat müziğimizin caz formunda seslendirmesiyle gerçekleşen "100 Yılın Cazı" konseri sanatseverlerin beğenisini kazandı. Orkestraya, caz sahnelerinin önemli isimlerinden olan Tamer Temel, Devrim Yeşilpınar, Selim Gürcan, Bora Peynirci ve Solist olarak Cansu Nihal Akarsu ve Sedat Yüce şarkılara eşlik etti.

Gecede emeği geçenlere teşekkür eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sanatın her alanına Bornova Belediyesi olarak destek verdiklerini belirterek, her zaman sanatın ve sanatçıların yanında olduklarını dile getirdi.