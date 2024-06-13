Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden (BAİBÜ) mezun olan müzik öğretmenleri ile öğrenimlerine devam eden öğrencilerden oluşan Bolu Müzik Öğretmenleri Orkestrası müzikseverlerle buluştu.

Eğitim Fakültesi bünyesinde 1994 yılında kurulan Müzik Eğitimi Anabilim Dalının 30. yıl dönümü dolayısıyla kurulan orkestra halen üniversitede eğitimlerine devam eden öğrenciler ile Türkiye'nin farklı illerinde müzik öğretmeni olarak görev yapan yaklaşık 40 kişiyi bir araya getirdi.

Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece'nin yönetiminde uzun süredir prova yapan Bolu Müzik Öğretmenleri Orkestrası, üniversitenin Gölköy yerleşkesindeki Kültür Merkezinde sahne aldı.

Farklı tür ve tarzlardaki parçaları yorumlayan orkestra, izleyenlere güzel anlar yaşattı.

Konseri, Bolu Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, akademisyenler, öğrenciler ve orkestra üyelerinin aileleri izledi.

Orkestranın konserlerine devam edeceği öğrenildi.