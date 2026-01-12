Haberler

Gölcük Tabiat Parkı'nda kış manzaraları

Gölcük Tabiat Parkı'nda kış manzaraları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışı sonrası 5 santimetreyi geçen kar kalınlığıyla kış mevsiminin tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor. Göl çevresinde yürüyüş yapanlar ve kartopu oynayanlar için muhteşem bir atmosfer sunuyor.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı, kış manzaraları eşliğinde misafirlerini ağırlıyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometreki tabiat parkında gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği parka günübirlik tatil için gelenler, yüzeyinin büyük kısmı buzla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaptı, kartopu oynadı.

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki kış manzarası havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Ünlü oyuncudan ödül törenine damga vuran dekolte

Ünlü oyuncudan ödül törenine damga vuran dekolte
Haldun Dormen entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber
Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor