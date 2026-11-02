Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu Dağı'nda sonbahar renkleri D-100 ve otoyol çevresinde havadan görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Dağı'nda sonbahar renkleri D-100 ve otoyol çevresinde havadan görüntülendi Haber Videosunu İzle
Bolu Dağı'nda sonbahar renkleri D-100 ve otoyol çevresinde havadan görüntülendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Dağı'nda güz mevsiminin etkisiyle doğa renklendi; D-100 kara yolu ile Kaynaşlı'daki Anadolu Otoyolu viyadükleri çevresinde ağaçlar sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlara büründü. Ormanlık alanlarda oluşan renk geçişleri havadan da görüntülendi.

Bolu Dağı'nda güz mevsiminin etkisiyle doğa renklendi.

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkileri ile Kaynaşlı'daki Anadolu Otoyolu viyadükleri çevresinde ağaçların sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle sonbahar manzaraları ortaya çıktı.

Ormanlık alanlarda oluşan renk geçişleri havadan da görüntülendi.

Kıvrımlı yolların ve viyadüklerin sonbahar renklerine bürünen ormanların arasında uzanması güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler

9 gol yedi, maç sonu söyledikleri daha çok konuşuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçim öncesi Trump'a baskı! Akaryakıt faturası Cumhuriyetçilere kesilebilir

Kritik seçimlere saatler kala! Fatura Cumhuriyetçilere mi kesilecek?
Allah'ın sopası yok! Eşini ve kızını evden kovdu, başına öyle bir şey geldi ki

Allah'ın sopası yok! Eşini ve kızını evden kovdu, başına öyle bir şey geldi ki
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak

Maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamaz

Ayın Biri Kilisesi'nde dilek kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

Bu görüntü dün İstanbul'da kaydedildi!
İBB Meclisi'nde dengeler değişecek mi? DEM Parti'den açıklama var

İBB el değiştirecek mi? DEM Parti'den açıklama var
3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı

3 yaşındaki çocuğuna yaptıkları sonrası anne gözünü cezaevinde açtı
Hastanede dehşet anları! Elindeki telefon bir anda patlayarak alev aldı

Hastanede kabus anları! Her şey bir anda oldu