Bolu Dağı'nda sonbahar renkleri D-100 ve otoyol çevresinde havadan görüntülendi

Bolu Dağı'nda sonbahar renkleri D-100 ve otoyol çevresinde havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Dağı'nda güz mevsiminin etkisiyle doğa renklendi; D-100 kara yolu ile Kaynaşlı'daki Anadolu Otoyolu viyadükleri çevresinde ağaçlar sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlara büründü. Ormanlık alanlarda oluşan renk geçişleri havadan da görüntülendi.
Bolu Dağı'nda güz mevsiminin etkisiyle doğa renklendi.
Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkileri ile Kaynaşlı'daki Anadolu Otoyolu viyadükleri çevresinde ağaçların sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle sonbahar manzaraları ortaya çıktı.
Ormanlık alanlarda oluşan renk geçişleri havadan da görüntülendi.
Kıvrımlı yolların ve viyadüklerin sonbahar renklerine bürünen ormanların arasında uzanması güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA