Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında "Sağlığın için harekete geç" etkinliği gerçekleştirildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün Karaçayır Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlediği etkinliğe 60 yaşlı katıldı.

Programda Dr. Öğretim Üyesi Fatih Uysal ve Doç. Dr. Nuriye Özengin, uzman oldukları alanlarla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Özengin, kasları güçlendiren basit ama etkili egzersizleri katılımcılara öğretti.

Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şebnem Avcı, programa yoğun katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Eğitim programlarının devam edeceğini vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:

"Yaşlıların sağlıklarına dikkat çekmek, seminer ve egzersiz çalışmasıyla kadın ve erkek ürogenital sağlığında önemli yeri olan pelvik taban kaslarımızın önemini vurgulamak için bir eğitim programı düzenlemek istedik. Bolu'da hem sosyal anlamda, hem sağlık alanında aktif olan çok güzel bir ileri yaş grubu var. İstikrarlı bir şekilde tüm eğitim programlarına iştirak ediyorlar. Bunun kıymetini bilmeli ve ilimizdeki daha çok kişiye ulaşmaya çalışmalıyız."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ETİMESGUT ANKET SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikçioğlu mu Enver Demirel mi önde? TİP, Hatay'da kimi destekleyecek? TİP'in Hatay kararı ne? Gökhan Zan'ın adaylığı neden çekildi? DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Motorine kaç TL indirim var? Motorine indirim mi geliyor? 22 Mart benzin ve motorin güncel fiyatlar DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 22 MART | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title