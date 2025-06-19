Bolu'da Gelinciklerin Büyüleyici Güzelliği Doğaseverleri Büyülüyor

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde açan gelincik çiçekleri, baharın gelişiyle doğa tutkunlarına harika manzaralar sunuyor. Eskiçağa köyü yakınındaki tarlada birbirinden güzel kırmızı gelincikler göz alıcı bir renk cümbüşü oluşturuyor.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde açan gelincik çiçekleri, doğaseverlere güzel görüntüler sundu.

İlçeye bağlı Eskiçağa köyü yakınlarında bulunan bir tarlada açan kırmızı gelincikler, göz alıcı manzarasıyla dikkat çekti.

Baharın gelişiyle doğanın canlandığı bölgede, gelinciklerin oluşturduğu renk cümbüşü görenlerin ilgisini çekti.

Gelinciklerin oluşturduğu doğal güzellik, fotoğraf tutkunlarının ve doğa gezginlerinin de ilgi odağı oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
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