Bolu'da Cam Balkona Sıkışan Baykuş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Bolu'nun Sümer Mahallesi'nde bir apartmanın cam balkonunda sıkışan baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.
Bolu'da cam balkonda sıkışan baykuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sümer Mahallesi 2880. Sokak'ta bir apartman dairesinin cam balkon kısmında baykuşun sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmayla baykuş bulunduğu yerden kurtarılarak doğaya salındı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat