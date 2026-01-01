Haberler

Bolu'da tatilci sıfırın altında 10 derecede buz tutmuş havuza girdi

Yeni yıl tatili için Bolu'ya gelen Eren Biri, sıfırın altında 10 derecede buz tutmuş havuza girdi. Buzlar kırılarak açılan havuzda kalan Biri, bu deneyimin sağlıklı olduğunu belirtti.

Yeni yıl tatili için New York'tan Bolu'ya gelen bir kişi, sıfırın altında 10 derece olan havada buz tutmuş havuza girdi.

Ailesiyle Bolu Dağı'na tatile gelen Eren Biri (37), kaldığı otelin bahçesinde buz tutan havuza girmek isteyince yer yer bir metrenin üzerine çıkan karlar küreklerle temizlenerek yürüyüş yolu açıldı.

Havuzun yüzeyini kaplayan yaklaşık 10 santimetre kalınlığındaki buzun bir kısmı kürekle kırıldıktan sonra Biri, sıfırın altında 10 derecede havuza girdi.

Bir süre havuzda kalan ve suya dalan Biri, gazetecilere, daha önce de buz tutan sulara girdiğini ve şok banyoları yaptığını söyledi.

Şok banyolarının sağlıklı olduğunu ifade eden Biri, "Bunu en az iki dakika yapmak lazım. İlk 30 saniyeden sonra daha kolay oluyor. Soğuğa vücut tam olarak alışmıyor ama güzel bir deneyim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
