Bolu'da bozayı ve geyikler fotokapanla görüntülendi

Bolu'da bozayı ve geyikler fotokapanla kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal yaşamın takibi için yaban hayatı koruma sahalarına fotokapanlar yerleştirildi.

Bölgede görülen bozayı ve geyikler fotokapanla kayıt altına alındı.

Görüntülerde, bozayının yiyecek araması, geyiklerin ise otlanması yer aldı.