Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Antika Tutkunu Esnafın Sergi Alanı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da antika tutkunu esnaf Cengiz Menteş, 30 yılda biriktirdiği objeleri işlettiği çay ocağının bir bölümünde sergiliyor.

Bolu'da antika tutkunu esnaf Cengiz Menteş, 30 yılda biriktirdiği objeleri işlettiği çay ocağının bir bölümünde sergiliyor.

Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaşayan 55 yaşındaki Menteş, antikaya merakı sonucu 30 yılda yaklaşık 300 obje biriktirdi.

Özel sektörden yaklaşık 6 yıl önce emekli olduktan bir süre sonra ilçede çay ocağı işletmeye başlayan Menteş, topladığı eşyaları sergilemek istedi.

İş yerinde özel bir bölüm oluşturan Menteş, burada antika eşyaları meraklıların ilgisine sunuyor.

"Ben yaşadıkça burası böyle kalacak"

Cengiz Menteş, AA muhabirine, antikanın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

Antika merakının hobiye dönüştüğünü belirten Menteş, "Küçükken başlayan bir merakım vardı. Yaklaşık 30 yıldır beğendiğim, merak ettiğim ne varsa topladım ve buraya koydum. Daha buraya getirmediğim eşyalarım var." dedi.

Topladığı objelerin kendisi için çok değerli olduğunu dile getiren Menteş, "Buradaki bütün ürünler benim için aileden biri gibi. Satın almak isteyenler de oldu ama satmadım, satmam da. Benden sonra çocuklar ne yapar bilemem ama ben yaşadıkça burası böyle kalacak." diye konuştu.

Menteş, ilçeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin koleksiyonunu çok beğendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

bolu Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Ağustos Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Roblox ne zaman açılacak? 24 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Somer Şef kime kaşık attı? 24 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kaşık aldı, Somer Şef kaşık attı mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ağustos Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 24 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? Mehmet Şimşek hayatı ve biyografisi! Avon battı mı? Avon iflas mı etti? Çağla İle Bu Yaz nerede çekiliyor, Çağla İle Bu Yaz setleri nerede? Ferdi Kadıoğlu gitti mi? Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu, bonservisi ne kadar? 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Geçici vergi uzatıldı mı 2024? MasterChef çikolatalı sufle tarifi! En güzel çikolatalı sufle tarifi! çikolatalı sufle tarifi nasıl yapılır? çikolatalı sufle için malzemeler! Galatasaray Lig maçı ne zaman? Ç.Rizespor Fenerbahçe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celta Vigo Valencia CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Celta Vigo Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Villarreal CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Sevilla Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Montpellier CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? PSG Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title