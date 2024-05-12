Üye Girişi
Haberler

Bolu'da 35. İzzet Baysal Şükran Günleri başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da düzenlenen 35. İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında Hükümet Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi'nde stantlar kuruldu. İlçelerin yöresel ürünlerinin tanıtımının yapıldığı stantlarda, esnaf ve vatandaşlar çeşitli ürünleri satışa sundu. Ayrıca Hükümet Meydanı'nda İzzet Baysal'ın hayatından kesitlerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi de açıldı. Sergi ve stantlar gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Bolu'da "35. İzzet Baysal Şükran Günleri" kapsamında stantlar kuruldu.

Hükümet Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi'ne ilçeler, dernekler, esnaf ve vatandaşlar tarafından kurulan stantlarda ilçelerin yöresel ürünlerinin tanıtımı yapıldı, esnaf ve vatandaşlar ise çeşitli ürünleri satışa sundu.

Bu arada Hükümet Meydanı'nda Bolu'nun hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysal'ın hayatından kesitlerin anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Sergi ve stantlar gün boyunca ziyaretçilerine açık olacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

İzzet Baysal Bolu Etkinlikler Kültür Yerel Haberler Kültür Sanat Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title