Bolu'da 35. İzzet Baysal Şükran Günleri başladı
Bolu'da düzenlenen 35. İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında Hükümet Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi'nde stantlar kuruldu. İlçelerin yöresel ürünlerinin tanıtımının yapıldığı stantlarda, esnaf ve vatandaşlar çeşitli ürünleri satışa sundu. Ayrıca Hükümet Meydanı'nda İzzet Baysal'ın hayatından kesitlerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi de açıldı. Sergi ve stantlar gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.
Bolu'da "35. İzzet Baysal Şükran Günleri" kapsamında stantlar kuruldu.
Hükümet Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi'ne ilçeler, dernekler, esnaf ve vatandaşlar tarafından kurulan stantlarda ilçelerin yöresel ürünlerinin tanıtımı yapıldı, esnaf ve vatandaşlar ise çeşitli ürünleri satışa sundu.
Bu arada Hükümet Meydanı'nda Bolu'nun hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysal'ın hayatından kesitlerin anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı.
Sergi ve stantlar gün boyunca ziyaretçilerine açık olacak.