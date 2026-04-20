Bolu'da öğrenciler dev Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı

Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 480 öğrenci, dev Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrenciler, mehter takımının eşliğinde etkinlik boyunca Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenleri de andı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında nisan ayı boyunca okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Maarifin Kalbinde Çocuk" temasıyla düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde Bolu 50. İzzet Baysal İlkokulu öncülüğünde yürüyüş organize edildi.

Yürüyüşe katılan 480 öğrenci ile veliler, öğretmenler ve okul idarecileri, mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Dev Türk bayrağıyla Belediye Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan okul binasında sona erdi.

Yürüyüş sırasında Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler de anıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
