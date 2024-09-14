Bolu Belediyesi Mevlit Kandili'nde Helva Dağıttı

Bolu Belediyesi tarafından vatandaşlara helva dağıtıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye başkan yardımcıları Süleyman Can, Rasim Özdemir ve Leyla Beykoz ile Bolu Belediyesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel katıldı.

Özcan ve belediye ekipleri, Sümer, Tepecik, Sağlık ve Bahçelievler semt pazarlarında vatandaşların Mevlit Kandili'ni kutladı.

Daha sonra esnaf ve vatandaşlara irmik helvası ikram edildi.