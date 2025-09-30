Bodrum'da Uluslararası İşaret Dilleri Günü Etkinliği

Bodrum ilçesinde, "Uluslararası İşaret Dilleri Günü" kapsamında işitme engelliler ve aileleri buluştu.

23-29 Eylül'de kutlanan gün kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden birçok işitme engelli ilçede bir araya geldi.

Akyarlar Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinlikte işitme engelli bireyler ve aile yakınları tatil yapma olanağı yakaladı.

Marmara İşitme Engelliler Derneği Kurucu Başkanı Şebnem Şen, yaptığı açıklamada, sosyal sorumlulukta kendilerine ve Bodrum Sessiz Kafe'ye her şekilde destek veren otel yetkililerine teşekkür etti.

Şen, desteklerinden dolayı otel yetkilisi Hüseyin Şahin'e teşekkür plaketi verdi.