Bodrum'da Özel Eğitim Sınıfından Yıl Sonu Resim Sergisi

Bodrum'da Özel Eğitim Sınıfından Yıl Sonu Resim Sergisi
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Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu'nda Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin yıl sonu resim sergisi açıldı. Etkinlikte Türkiye birincisi olan öğrenciye plaket verildi.

Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu'nda Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin yıl sonu resim sergisi açıldı.

Okulun yönetim katında düzenlenen etkinlik, canlı saksafon performansıyla başladı. Çok sayıda resmin sergilendiği yıl sonu etkinliğin açılışına, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Okul Müdürü Arzu Gül, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikte, Halise Arslan Özel Eğitim Okulları tarafından düzenlenen "Balıkların Evi" konulu Ulusal Özel Eğitim Resim Yarışmasında, Türkiye birincisi olan okulun özel eğitim sınıfı öğrencisi Burcu Sena Kılıç'a teşekkür plaketi verildi.

Ayrıca etkinlikte Görsel Sanatlar Öğretmeni Özlem Gencel ve emeği geçen diğer öğretmenlere de teşekkür plaketleri takdim edildi.

Korkmaz, açılışta yaptığı konuşmada, özel öğrencilerin özel eserlerinde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, onların heyecanına ortak olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Okul Müdürü Arzu Gül de toplumun bir parçası olan özel bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitelerinin artırılmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Onları üreten ve kendine yeten bireyler haline getirebilmenin hedefleri arasında olduğunu ifade eden Gül, özel öğrencilerin eğitiminin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
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