Bodrum'da Çok Sesli Şarkılar Şenliği Yapılacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Çok Sesli Şarkılar Şenliği" düzenleneceği bildirildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, sanatsal atölyeleriyle tanınan Atölye Piera, 17 Mayıs'ta Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Etkinlikte We Play'in İstanbul vokal grupları ve Bodrum'dan 100'ün üzerinde korist, çok sesli müziğin coşkusunu aynı sahnede paylaşacak.

Bodrum'daki Koro Piera'yı da çalıştıran şef Haluk Polat yönetiminde sahne alacak koristler sanatseverler için unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Şenlik için We Play vokal topluluklarından Dem Vokal, Sinope, We Play Choral, K'orient, Yeni Koro, Balkista, ve merakla beklenen Zülfü Livaneli müzikalinde yer alacak olan An Vokal Bodrum'a geliyor. Çok sesli müzik alanında ödüllü performanslarıyla tanınan seçkin topluluklar, şenliğe ayrı bir renk katacak.

Haluk Polat'ın Kasım ayından beri Atölye Piera bünyesinde oluşturduğu Koro Piera ile de Bodrum'un çok sesli mozaiğine katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu şenlikte Koro Piera'da Bodrum'u temsilen sahnede olacak.

Piera Kurucusu Funda Sayın, yaptığı açıklamada, etkinliğin ücretsiz olacağını ifade ederek, çok heyecanlı olduklarını ve şenlik aynı zamanda gelecekte düzenlenmeyi planladıkları uluslararası bir çok sesli koro festivalinin de ilk adımı olma özelliği taşıdığını ifade etti.