Haberler

Black Coffee, İstanbul'da Müzi Severlerle Buluşacak

Black Coffee, İstanbul'da Müzi Severlerle Buluşacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grammy ödüllü DJ Black Coffee, 11 Ekim'de İstanbul'da Zorlu PSM'de konser verecek. Elektronik müziği Afrika ritimleriyle harmanlayan sanatçının biletleri satışa çıktı. Dünya çapında ünlü isimlerle işbirlikleri bulunan Black Coffee, birçok ödül kazanmış bir sanatçı olarak dikkat çekiyor.

Grammy ödüllü Güney Afrikalı DJ ve prodüktör Black Coffee, 11 Ekim'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Elektronik müziği Jazz, R&B ve Soul ile harmanlayarak Afrika ritimleriyle zenginleştiren Black Coffee'nin, dünya turnesi kapsamında 11 Ekim Cumartesi günü Zorlu PSM'de vereceği konserin biletleri Bubilet üzerinden satışa çıktı.

Güney Afrikalı sanatçı, dünya çapında sayısız sahnede performans sergileyerek elektronik müzik sahnesinin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Madison Square Garden'da kapalı gişe konser veren sanatçı, New York'un ünlü sahnesinde sahneye çıkan ilk Güney Afrikalı DJ olarak tarihe geçti. Sanat hayatı boyunca birçok ödüle layık görülen Black Coffee, BET ve Grammy ödüllerini kazanan ilk Afrikalı DJ olma unvanına da sahip. 1976'da Güney Afrika'da dünyaya gelen sanatçı, genç yaşta geçirdiği bir kaza sonucu sol kolunu kullanamamasına rağmen müzik kariyerine tek koluyla devam edip 60 saat kesintisiz müzik yaparak 'tek kolla çalınan en uzun DJ seti' dünya rekorunu kırdı.

Alicia Keys, Drake, Pharrell Williams, Diplo, Usher ve David Guetta gibi dünyaca ünlü isimlerle işbirlikleri yapan Black Coffee, 6. stüdyo albümü Subconsciously ile 64. Grammy Ödülleri'nde 'En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü' ödülünü kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
KYK yurt başvuruları başladı

Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber! Başvurular bugün başladı
Emlak vergisindeki fahiş artışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat

Fahiş zam isyan ettirdi, Erdoğan hemen talimat verdi
Markasına kadar açıklandı: İşte bakanlık tarafından satışı yasaklanan o ürün

Piyasadan toplatılıyor! İşte bakanlığın satışını yasakladığı o ürün
Manifest grubuna Erzurum'dan 'kıyafet' vetosu

Belediye milyonların dinlediği gruba konser izni vermedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bombası! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Gece yarısı bombası! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.