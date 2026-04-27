Birlik Vakfı'ndan dev eser

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Kültür Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Tiyatro Kulübü; dijitalleşen dünyada yitirilen değerleri ve aile bağlarını mercek altına alan 'Anlatacak Çok Şeyimiz Var' isimli oyunuyla izleyiciyle buluştu. Toplumun kanayan yaralarına parmak basan eser, sanatın iyileştirici gücünü sahneye taşıdı.

Kayseri'nin yeni kültür duraklarından Kayseri Kültür Merkezi I. Alaaddin Keykubad Salonu'nda gerçekleştirilen gösterim, salonu dolduran sanatseverlerden tam not aldı. Yazarlığını ve yönetmenliğini Arife Güler Kaftancı'nın üstlendiği oyun; akran zorbalığından siber zorbalığa, teknoloji bağımlılığından TV programlarındaki kurgusal yozlaşmaya kadar pek çok kritik meseleyi sarsıcı ve bir o kadar da zarif bir dille ele aldı. Eserin kurgusunda, teknolojinin gölgesinde birbirine yabancılaşmış bir aile profili ile kadim değerlerine tutunan bir ailenin iletişimi kıyaslandı. Arife Güler Kaftancı'nın usta yönetimiyle sahneye taşınan bu tezatlık, dijital araçların hayatımızdaki yerini sorgulatan güçlü bir aynaya dönüştü. Sahne tasarımında dijital unsurların ölçülü kullanımı, oyunun 'farkındalık' mesajını daha berrak bir hale getirdi. Sahnenin bir köşesinde 'tüketim çılgınlığı' sorgulanırken, diğer köşesinde Hz. Mevlana ve Seyyid Burhanettin Hazretleri (Seyyid-i Sırdan) gibi manevi mimarların nasihatleriyle toplumsal bir çıkış yolu arandı. Kudüs davasından siber zorbalığa kadar geniş bir yelpazede mesajlar veren oyun, izleyiciyi derin bir muhasebeye sevk etti. Oyunun sonunda sahneye davet edilen Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, oyuncuları tebrik ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi;

"Kayseri'nin kültürel hayatına böylesine derinliği olan bir eser kazandırılması çok kıymetli. Sanat, toplumun kendiyle yüzleşmesini sağlayan en güçlü aynadır. Kültür Müdürlüğü olarak, Kayseri'ye yeni kazandırmış olduğumuz ve her ayrıntısını düşünerek hazırlamış olduğumuz I. Alaaddin Keykubad Salonu'muzda böylesine, toplumun önemli konularına değinen projelerin her zaman destekçisiyiz."

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut ise vakfın misyonuna vurgu yaparak katılımcılara teşekkür ederken; "Birlik Vakfı Kayseri olarak bizler, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ediyoruz. 'Anlatacak Çok Şeyimiz Var' aslında hepimizin ortak dertlerinin bir sahne tezahürüdür. Bu muazzam eseri kaleme alan, yöneten ve büyük bir titizlikle sahneye koyan Arife Güler KAFTANCI hanımefendiye ve tüm tiyatro ekibimize gönülden teşekkür ediyorum. Sergiledikleri performans sadece bir sanat faaliyeti değil, aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Dinleyecek gönüller olduğu sürece anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Gecenin sonunda protokol üyeleri, yönetmen Arife Güler Kaftancı ve oyuncular, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirirken; izleyiciler, aile bağları üzerine kurulan bu gösterimi ayakta alkışladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı