Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği' Coşkusu

BİNGÖL'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri kapsamında 'Grup Dergah' ve 'Türküler Sevdamız' solistleri sahneye çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin 4'üncü durağı, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ın ardından Bingöl oldu. Etkinliklerin 5'inci gününde Bingöl Belediyesi Otopark Alanı'nda kurulan sahnede Grup Dergah, seslendirdikleri ilahi ve türkülerle Bingöllülere keyifli bir akşam yaşattı. Türküler Sevdamız solistleri Eda Ağar Aydeniz ve Mustafa Yoltay ise yöreye ait türkülerle Bingöllüleri zaman zaman duygulandırırken, zaman zaman ise halaylarla coşturdu.

ÇOCUK KÖYÜ MİNİKLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Şenlik kapsamında Kentpark'ta kurulan Çocuk Köyü ise çeşitli etkinlikler ve atölyelerle çocukların ilgi odağı oldu. Gezici Kütüphane'de çocuklara eğitici oyunlarla kitap okuma alışkanlığı edindirilirken, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nde ise tarih bilgisi anlatıldı.

Haber-kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,