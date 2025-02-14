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Bilecik Valisi Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'ndaki Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

Bilecik Valisi Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'ndaki Restorasyon Çalışmalarını İnceledi
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'nda süren restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılacağını vurguladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'nda süren restorasyon çalışmalarında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgenin Bilecik'in önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Açıklamada inceleme sırasındaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'nın manevi ve kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Çalışmaların titizlikle yapıldığını vurgulayan Aygöl, "Restorasyonun ardından burası Bilecik'in turizmde öne çıkan merkezlerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İncelemede Aygöl'e, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız eşlik etti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Kültür Sanat
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