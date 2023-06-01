Bilecik'te Kitap Kafe açıldı, yazarlar imza günleri ve söyleşilerle okurlarla buluşacak

Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi fuaye alanında hazırlanan Kitap Kafe, ünlü yazarların imza günleri ve söyleşileriyle hizmete girecek. Okuma alanları, ders çalışma bölümleri, ikram ve dinlenme alanları bulunan Kitap Kafe'den üniversite öğrencileri sabah saatlerine kadar faydalanabilecek. Kitap günleri kapsamında kitap alarak çekilişe katılan okurlar, 11 Haziran Pazar günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek çekiliş ile bir bisiklet, dünya klasiklerinden 10 eser ve 500 TL'lik hediye çeki ile ödüllendirilecek. 2-11 Haziran günleri arasında gerçekleştirilecek Bilecik Kitap Günleri kapsamında 4 Haziran'da Ali Lidar, 10 Haziran'da Mehmet Ali Çatal ve Cemil Kılıç, 11 Haziran'da ise Ahmet Ümit ve Ali Avcu, kitapseverlerle bir araya gelecek. Bilecik Kitap Günleri'ne ayrıca Semih İğdigül, Tolga Akpınar, Alparslan Yine, İbrahim Özbay, Sibel Karabulut, Nihat Gökmen, Süleyman Kocabaş, Abdurrahman Adıyan, Cemal Kaya, Yüksel Köker, Selçuk Silsüpür, Davut Tunçbilek, Emre Bircan gibi isimler de katılacak.