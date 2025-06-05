Bilecik'te Geleneksel 'Şeker Atma' Etkinliği Kutlandı

Bilecik'te Geleneksel 'Şeker Atma' Etkinliği Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde asırlardır süregelen 'şeker atma' geleneği, bayram arifesinde çocuklara şeker dağıtılarak kutlandı. Etkinliğe hem köy sakinleri hem de gurbetçiler katıldı.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde asırlardır yaşatılan arife günlerine özgü "şeker atma" geleneği kapsamında köy meydanında sandalyelere oturan çocuklara şeker dağıtıldı.

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta yaklaşık 250 kişinin yaşadığı köyde vatandaşlar, ikindi namazını kıldıktan sonra meydanda toplandı.

Köy dışından bayramı geçirmek için yakınlarının yanına gelenlerin de katıldığı etkinlikte büyükler, sandalyelere oturup ellerini öpen çocuklara şeker ve çikolata verdi.

"İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Ankara'dan gelenler oluyor"

Köy Muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine, 6 asrı aşkındır devam eden geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gelenek için yüzlerce kilometre yoldan gelenlerin olduğunu aktaran Emir, "6 asırdır geleneksel olarak devam eden 'şeker atmayı' arife gününde yapıyoruz. Her yıl katılım giderek artıyor. Geleneğimiz nesiller boyunca sürecek. Bu geleneği birlik ve beraberlik içinde sürdürüyoruz. Çocukların hepsi neşe dolu, şeker topladıkları için seviniyorlar, bizler de seviniyoruz ve aynı zamanda çocukluğumuzu yaşıyoruz. Köyde yaşayan herkes bu sandalyeye oturup, şeker toplamıştır. Gurbetçilerimizin yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Ankara'dan hatta yurt dışında yaşayan köylülerimizden gelenler oluyor." dedi.

İzmit'ten gelen Musa Ay kendisinin köyden evli olduğunu ve her bayram köye geldiğini ifade ederek "35 yıllık evliyim. Her bayram gelemesek bile çoğunluğuna katılmışımdır. Hanımım da küçükken burada şeker toplamış. Şimdi torunum şeker topluyor. Köy muhtarımızın sayesinde katılım giderek artıyor. Burada gurbette olanlar bir araya geliyor, tanımayanlar birbirleri ile kaynaşıyor." diye konuştu.

"Hayatımda ilk defa böyle bir gelenekle karşılaştım"

Ankara'dan akrabalarını ziyarete gelen 74 yaşındaki Reyhan Sarıkaya da burada güzel bir şölenle karşılaştığını belirterek, "Hayatımda ilk defa böyle bir gelenekle karşılaştım. Bütün çocuklar sevindi. Ben yaşlı olarak çok mutlu oldum. Gencinden yaşlısına herkes çocuklara şeker veya çikolata atıyor. Gördüğüm en güzel geleneklerden biriydi."diye konuştu.

Köy halkından 85 yaşındaki Firdevs Açık ise çocukluğundan bu yana "şeker atma" etkinliklerine katıldığını anlattı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Kültür Sanat
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı

Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon satın alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.