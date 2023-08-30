Bilecik Pazaryeri'nde Sinema Geceleri Etkinliği Son Buldu

Pazaryeri Belediyesi'nin düzenlediği sinema etkinliği, 4 gün boyunca yoğun katılım ile gerçekleşti. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, halka teşekkür ederek daha iyilerini yapmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bilecik Pazaryeri'nde gerçekleşen 'Sinema Geceleri' etkinliği son buldu.

Pazaryeri Belediyesi'nin gerçekleştirdiği sinema etkinliğine 4 gün boyunca halk tarafından yoğun katılım gösterildi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin sosyal medyadan "Açıkhava sinema geceleri bu akşam son buluyor. 4 gün boyunca gösterdikleri teveccüh ve yoğun katılım için pazaryeri halkımıza teşekkür ediyoruz. Daha iyilerini yapmak üzere durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK