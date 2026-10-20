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Bilecik Çukurören'de festivalde biber dizme yarışını 35 biberle Ali Vanlı kazandı

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Bilecik Çukurören'de festivalde biber dizme yarışını 35 biberle Ali Vanlı kazandı
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Bilecik'te bu yıl 5'incisi düzenlenen Çukurören Biber Festivali'nde acı biber yeme yarışması yapıldı, kamu kurum müdürleri de biber dizme yarışmasına katıldı. Biber dizme yarışını 35 biberle Ali Vanlı kazandı, festivalde 160 yıllık ata tohumuyla üretilen biber tanıtıldı.

Bilecik'te bu yıl 5'incisi düzenlenen Çukurören Biber Festivali'nde düzenlenen acı biber yeme yarışmasına katılan vatandaşlar birincilik için yarışırken, etkinliğe katılan kamu kurum müdürler biber dizerek hünerlerini sergiledi.

Ünlü lezzet için köy merkezinde düzenlenen festivale Vali Yardımcısı Osman Altın, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve il protokolü katıldı. Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan acı biber yeme yarışmasında katılımcılar, biberin acısına dayanarak birincilik için mücadele etti. Ardından Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik İl Kültür Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, Bilecik Aİle ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ipe biber dizme yarışması yaptı. Yarışmayı 35 biber dizerek Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı kazandı. Yarışma, izleyenlere renkli ve eğlenceli anlar yaşattı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, festivalle ilgili paylaşımında, "Biberi acı, insanı tatlı Çukurören! Hemşerilerimizle aynı coşkuyu paylaştık, gönül sofralarında buluştuk. Bereketiniz bol, muhabbetiniz daim olsun" dedi.

Coğrafi işaret olarak tescillenen biber, 160 yıllık ata tohumu ile üretiliyor

Ment merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çukurören Köyü'nde yaklaşık 160 yıl önce Türkiye'ye gelen göçmenlerin yanlarında getirdiği ata tohumlarıyla başlayan üretim halen devam ediyor. Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında coğrafi işaret olarak tescillenen biberler, kurutulup öğütüldükten sonra ağırlıklı olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok kente gönderiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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