Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Zara konser verdi

Biga Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama etkinliklerinin son gününde Zara konseri büyük ilgi gördü. Konser sonunda Zara'ya teşekkür plaketi takdim edildi. Öncesinde ise Baki Kemancı ve Bigalı sanatçılar sahne aldı.