Bi Umut: Türk Annesinin İnanılmaz Hikayesi Beyazperdede

TÜRK sinemasının iddialı yapımlarından 'Bi Umut', gerçek bir yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyor. Rusya'da tam dört kez 'Kutsal Kadın' unvanıyla onurlandırılan bir Türk annenin fedakarlık, cesaret ve umudu temsil eden hayatı, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Film, 7 Kasım'da Türkiye genelinde vizyona giriyor.

Türkiye'de ölümcül bir trafik kazası geçiren genç bir Rus, kimliği ve ailesi bilinmeden yalnız başına kalır. Doktorların umudunu kestiği bu genç, kendi üç otistik çocuğuna bakan Gülsüm Kabadayı tarafından evlat edinilir. On yılı aşkın bir sürede, kan bağı olmadan gerçek bir aile olmanın anlamı yeniden tanımlanır. Bi' Umut, iyiliğin, inancın ve merhametin gerçek gücünü anlatan unutulmaz bir yolculuk sunuyor.

Film, Türk sinemasında ses getiren projelere imza atan Dijital Sanatlar, NBU ve Rumble iş birliğiyle hayata geçirildi. Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı otururken, senaryosu ise Mustafa Uslu-Mert Dikmen ikilisi tarafından kaleme alındı.

Filmin senarist ve yapımcısı Mustafa Uslu, "'Bir Umut' filmi tıpkı 'Ayla' filmi gibi bir iyilik hareketini anlatan yüzde yüz bize ait, Türk milletinin, Türk annesinin vicdanını anlatan muhteşem bir insanlık hikayesi. Antalya'da yaşayan Gülsüm Kabadayı'nın geçirdiği kaza sonucu felç olan bir Rus çocuğuna 10 yıl annelik yapmasını ve 4 yıl üst üste Rusya'da kutsal anne seçilmesini anlatan muhteşem bir iyilik hareketi filmi. Ben bu filmin gücüne şöyle inanıyorum, çocukların aç yatağa girdiği, 2 kilo un alabilmek için sokaklara döküldüğü şu günlerde 'Bir Umut' gibi iyilik hareketi filmlerini ve iyilik rüzgarlarını başlatıp dünyayı dalga dalga sarmasını isterim" dedi.

Filmin kadrosunda usta ve genç isimler bir araya geliyor:

Hülya Duyar - Gülsüm Kabadayı

Arzum Onan - Fatma

Fikret Kuşkan - Zafer

Leon Kemstach

Yüsra Geyik

Hayat Van Eck

Bi Umut, 7 Kasım'dan itibaren tüm Türkiye'de vizyonda olacak. Ayrıca uluslararası gösterim yolculuğu için de hazırlıklarını sürdürüyor.