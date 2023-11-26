Beytüşşebap'ta resim öğretmenleri sokakları renklendiriyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde ders veren resim öğretmenleri sokakları çizdikleri resimlerle renklendiriyor.

Beytüşşebap ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan resim kursunda kursiyerlere ders veren resim öğretmenleri, hem merkezin çevresini, hem de ilçede cadde ve sokaklarındaki duvarları boyayıp ünlü sanatçıların resimlerini çizmeye başladı.

İlçenin tamamını renklendirecek olan çalışmada 3 öğretmen yer alıyor. Gönüllü çalışan öğretmenler, ana okullarda ve halk eğitim merkezinde, kurumlarda Beytüşşebap kültürünü tanıtan resimler çizmeye başladı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazmi Güzel, merkezi daha güzel bir hale getirmek için öğretmenlerle hem ilçeyi hem de okulları renklendirmek istediklerini söyledi.

Duvarlarda Neşet Ertaş, Aşık veysel ve diğer ünlü sanatçıları çizdiklerini belirten Güzel, "Aynı zamanda okullarda çocuklara yönelik resimler çiziyoruz. İlçemizdeki caddelerde ise bu uygulama devam edecek. İlçemiz ve insanlarımız için güzel projelerimiz var. Herkesin bakıp keyif alacağı bir alan oluşturacağız" 'dedi.