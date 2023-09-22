Beypazarı'nda Ahilik Haftası Programı Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında İncili Camisi'nde düzenlenen programda, Ahilik geleneğinin önemi vurgulandı. İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, alışverişte dürüstlüğün ve helal kazancın önemine dikkat çekti. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ömer Koçer de esnafa bol ve bereketli kazançlar diledi. Program sonunda vatandaşlara esnaf tarafından hazırlanan geleneksel yemekler ikram edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında İncili Camisi'nde program düzenlendi.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, programda yaptığı konuşmada, Ahilik geleneğinin nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

Alışverişte, ticarette dürüst davranmak, alırken satarken aldatmamak, yalan söylememek gibi konuların önemli olduğunu aktaran İnciler, bu davranışlara uyarak alışverişlerin yapılmasını temenni etti.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da ahinin cömert olduğunu ve helalinden kazanmayı tercih ettiğini kaydetti.

Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ömer Koçer de esnafa bol ve bereketli kazançlar diledi.

Camide yapılan duanın ardından program kapsamında vatandaşa esnaf tarafından hazırlanan tarhana çorbası, bulgur pilavı, baklama, ayran, ekmek ikram edildi.