Beyoğlu'nda Sanat Galerisinde Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda bulunan 2 katlı sanat galerisinde çıkan yangında birçok eser zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Beyoğlu'nda bulunan sanat galerisinde yangın çıktı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan 2 katlı sanat galerisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Çıkan yangından dolayı galerinin içerisinde bulunan birçok eser zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi üzerinde bulunan Tunca Sanat Galerisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yangın galerinin içerisinde tadilat yapıldığı esnada çıktı. Dumanlar kısa sürede galeriyi kapladı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken galeride bulunan eserlerin zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.