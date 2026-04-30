Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü polis teşkilatı için sahnelenen 'Maskeliler' oyunu ilgi gördü

Anadolu Üniversitesi'nin profesyonel üniversite tiyatrosu olan Tiyatro Anadolu, Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde Gazze ve Filistin'de yaşanan savaşı konu alan 'Maskeliler' adlı oyunla seyirci karşısına çıktı. Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü polis teşkilatına özel olarak sahnelenen oyun, yoğun ilgi gördü.

Genel sanat yönetmenliğini Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Karaahmet'in üstlendiği oyunda, oyuncular Ozan Karaahmet, Berk Kırlak ve Ali Burak Asil sahne aldı. Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü polis teşkilatına özel gösterim olarak düzenlenen etkinliğe Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever, protokol üyeleri ile davetliler katıldı. Sanatın birleştirici gücünü kamu kurumlarıyla buluşturmayı amaçlayan gösterimde, savaşın insanlar üzerindeki etkileri ve Filistin halkının yaşadığı zorluklar tiyatro diliyle anlatıldı. İzleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen oyun, duygusal anlara sahne oldu.

Anadolu Üniversitesi İstanbul Tanıtım Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonun, üniversitenin İstanbul'daki kurumsal görünürlüğünü artırmasının yanı sıra kamu kurumlarıyla kültür sanat alanındaki iş birliklerini güçlendirmesi hedefleniyor.

"Oyun, İsrail saldırılarının gölgesi altında yaşayan bir Filistinli ailenin hayatını merkeze alıyor"

Tiyatro Anadolu Genel Sanat Yönetmeni Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Karaahmet, "Oyunumuz, Üç Filistinli kardeşin hikayesine odaklanan oyun, İsrail zulmü ve saldırılarının gölgesi altında yaşayan bir Filistinli ailenin hayatını merkeze alıyor. Savaşın gölgesinde kardeşlik ilişkilerini, aile bağlarını ve insanların yaşadığı zorlukları anlatıyor. Tiyatro Anadolu olarak bu oyunun prömiyerini geçen yıl yaptık ve bu yıl da sahnelemeye devam ediyoruz. Ocak ayından itibaren Anadolu Üniversitesi Tiyatro Anadolu olarak hem oyunumuzu sahneliyor hem de üniversitemizin tiyatro anlayışını ve kurumsal tanıtımını farklı şehirlerde izleyiciyle buluşturuyoruz. Bu kapsamda bir Anadolu turnesine çıktık. İstanbul, turnemizdeki üçüncü şehir oldu. Bunun dışında başka şehirler ve yurt dışını kapsayan turne programımız da devam ediyor. Oyunun hikayesi 1960'lı ve 1970'li yıllara dayanıyor. O dönemde de Filistin'in işgal altında olduğunu ve İsrail'in baskısı altında yaşadığını görüyoruz. Bugün 2026 yılına geldiğimizde ise ne yazık ki hiçbir şeyin değişmediğini, aksine şiddetin daha da arttığını görüyoruz. Dünyanın birçok bölgesinde savaşların ve çatışmaların devam ettiğine tanıklık ediyoruz" dedi.

"Emniyet güçlerimizle bir araya gelmek, onlarla kaynaşmak ve sanat aracılığıyla buluşmak istedik"

Savaşın panzehirinin sanat olduğunu söyleyen Karaahmet, "İnsanların birbirini anlaması, dinlemesi ve empati kurabilmesi sanatla mümkün oluyor. Biz de özellikle bu nedenle bu oyunu seçtik ve turneye onunla çıkmak istedik. Repertuvarımızda birçok oyun var. Bunlardan biri de "Aşk Neyledi Yunus." Bu oyunu da Beyoğlu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yine burada sahneleyeceğiz. Anadolu Üniversitesi, eğitimi sanatla destekleyen bir üniversite. Açık öğretim sistemiyle Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasına ulaşan güçlü bir kurum. Biz de üniversitenin tiyatrosu olarak bunun bir parçasıyız ve turnelerle hem üniversitemizi hem de Tiyatro Anadolu'yu daha geniş kitlelerle buluşturmak istiyoruz. Bu etkinlikte özellikle emniyet güçlerimizle bir araya gelmek, onlarla kaynaşmak ve sanat aracılığıyla buluşmak istedik. İzleyiciler bizi Anadolu Üniversitesi ve Tiyatro Anadolu'nun sosyal medya hesaplarından takip edebilir. Gittiğimiz şehirlerde ve Eskişehir'de tüm seyircilerimizi oyunlarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Savaşın son bulması için sanatçı olarak elimizden gelen en güçlü şey bunu sahneye taşımak"

Oyuncu Ali Burak Asil, "Bugün çok mutluyum. Sahneye çıkabiliyor olmak ve kendi işini yapabiliyor olmak çok kıymetli. Özellikle böyle değerli insanların karşısında olmak da ayrıca heyecan verici. Oyunda en küçük karakter olan Halit'i canlandırıyorum. Hikaye, Filistin'de yaşayan üç kardeş arasında geçiyor ve savaşın bir aile üzerindeki etkisini anlatıyor. Ben de en küçük kardeş olarak bu savaşın üzerimde bıraktığı etkileri sahneye taşıyorum. Bu rol benim için hem geliştirici hem öğretici hem de çok etkileyici bir deneyim oluyor. Her oyun bana yeni şeyler katıyor; hem oyunculuk anlamında hem de kendi iç dünyamda farklı şeyler keşfetmemi sağlıyor. Biz de oyunda savaşın son bulması gerektiğini anlatıyoruz. Sanatçı olarak elimizden gelen en güçlü şey bunu sahneye taşımak. Biz de bu mesajı en iyi şekilde verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı