Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri Başladı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, müzikseverlerle buluştu. Vatandaşların ilk geceden yoğun ilgi gösterdiği etkinlik 23 Temmuz'da sona erecek. Kulakların pasını silen ve dinleyicilerden sık sık alkış alan konser sonunda konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Klasik müziğin açık alanlarda olması, notların insanlarla buluşmasını çok önemsiyoruz. Beylikdüzü'nün enerjisini de bu etkinlikler yükseltiyor" dedi. Dün akşam Yaşam Vadisi 1. Etap'taki 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde gerçekleştirilen açılış konserinde şef Doç. Batuhan Uzgören yönetiminde İSP Oda Orkestrası sahne aldı. Genç mezzosoprano Eylül Elif Arslan'ın konuk sanatçı olarak katılacağı konser 21.00'da başladı. Konser öncesi Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Bugün ise Fly Quartet grubu genç mezosoprano Seda Taşpınar ile konser verecek. Festivalin son gününde ise Yüksek Sadakat grubu, Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve yetenekli genç müzisyenlerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası (BGSO) ile sahneye çıkacak.

BEYLİKDÜZÜ BU KAZANIMINDAN DA ASLA GERİ ADIM ATMAYACAK

Etkinlikte konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Aslında bunlar Beylikdüzü'nün klasikleri. Bu yıl sekizincisini düzenledik. 3 gün boyunca devam edecek. İlk gün olmasına rağmen ilgi gayet iyiydi. Klasik müziğin açık alanlarda olması, notların insanlarla buluşmasını çok önemsiyoruz. Beylikdüzü'nün enerjisini de bu etkinlikler yükseltiyor. Her daim 'Beylikdüzü Klasik' artık Beylikdüzü'nün gerçekten bir klasiği haline dönüşsün ve her yıl tekrarlansın istiyoruz. Beylikdüzü bu kazanımından da asla geri adım atmayacak. Vatandaşlarımız gerçekten klasik müziğin iyileştirici yönünü çok aktif bir şekilde gerçekten kullanıyorlar. Biz pandemi döneminde dahi sosyal mesafe koşullarına uygun bir şekilde Beylikdüzü Klasik'i komşularımızla buluşturduk" diye konuştu. MÜZİK OLMADAN KENT YAŞAMININ MONOTONLAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Müziğin iyileştirici gücüne vurgu yapan Çalık, "Ben müziğin insanlarda iyileştirici bir yönü olduğunu düşünen bir siyasetçiyim. Sanat olmadan, müzik olmadan aslında o kent yaşamının monotonlaşacağını düşünüyoruz. 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde 360 derece seyir imkanı veren ve Yaşam Vadisi'nin en güzel alanlarından bir tanesinde 'Beylikdüzü Klasik'in ilk gününü geçirdik. Sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çok güzel bir performans sergilediler. Ama tabi sanat ve sanatçı ancak izleyici ve seyirci kitlesi olunca enerjilerini karşı tarafa aktarabiliyorlar. Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımıza da teşekkür ediyorum. Her daim bizim yaptığımız etkinliğin yanında olmaya gayret gösteriyorlar. Bugün de burada nitelikli bir dinleyici kitlesi vardı. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü bugün bu notalar Beylikdüzü kentinin enerjisini biraz daha yukarı taşımıştır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.