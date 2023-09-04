Beylikdüzü Belediyesi Türk Müziği Konserleri ve Uluslararası Halk Oyunları Gösterisi

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Müziği Konserleri ve Uluslararası Halk Oyunları Gösterisi, 5 Eylül Salı saat 19.30'da Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek. Etkinlikte Beylikdüzü Belediyesi Ritim Grubu, Bulgaristan Halk Oyunları Topluluğu, Gürcistan Halk Oyunları Topluluğu ve Beylikdüzü Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu sahne alacak. Gösterilerin ardından ise saat 21.30'da Samida grubu dinleyicilerle buluşacak.