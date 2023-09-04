Beylikdüzü Belediyesi Türk Müziği Konserleri ve Uluslararası Halk Oyunları Gösterisi
Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Müziği Konserleri ve Uluslararası Halk Oyunları Gösterisi, 5 Eylül Salı saat 19.30'da Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek. Etkinlikte Beylikdüzü Belediyesi Ritim Grubu, Bulgaristan Halk Oyunları Topluluğu, Gürcistan Halk Oyunları Topluluğu ve Beylikdüzü Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu sahne alacak. Gösterilerin ardından ise saat 21.30'da Samida grubu dinleyicilerle buluşacak.
Beylikdüzü Belediyesi, tarafından düzenlenen "Türk Müziği Konserleri ve Uluslararası Halk Oyunları Gösterisi" 5 Eylül Salı saat 19.30'da Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek.
Beylikdüzü Belediyesi Ritim Grubunun gösterisiyle başlayacak etkinlikte, Bulgaristan Halk Oyunları Topluluğu, Gürcistan Halk Oyunları Topluluğu ve Beylikdüzü Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu sahne alacak.
3 KIZ KARDEŞTEN OLUŞAN SAMİDA GRUBU SAHNE ALACAK
Gösterilerin ardından ise saat 21.30'da Samida grubu dinleyicisiyle buluşacak. Gürcü dilinde 3 kız kardeş anlamına gelen SAMİDA 2016 yılında Yudum Şahin, Damla Şahin ve Tamara Şahin kardeşler tarafından kuruldu. Gürcü müziğindeki polifonik şarkı söyleme üslubunu yaşatmak için kurulan grup, eserlerini farklı coğrafyalarda yaşayan halkların müzik üretimlerini düzenleme anlayışıyla seslendiriyor.