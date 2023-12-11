Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 5. Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Binlerce eser arasından seçilen fotoğraflar, Beykoz'u en iyi anlatan ve tanıtan kareler olarak ödüllendirildi.

Beykoz Belediyesi 5. Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL - Beykoz'un binlerce yıllık doğa, tarih ve kültür mirası ile renkli sosyal ve ekonomik yaşamını bir birinden güzel karelerle geleceğe aktaracak "Beykoz Belediyesi 5. Fotoğraf Yarışması" nda ödüller sahiplerini buldu.

Beykoz'u en iyi anlatan ve tanıtan fotoğraf karelerinin sahipleri, Kavacık Yaşam Merkezinde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı işbirliğiyle 194 bin 500 TL ile ödüllü olarak açılan yarışmaya amatör ve profesyonel 391 fotoğrafçı, 3 bin 180 eser gönderdi. Zengin doğa, tarih ve kültür varlığıyla İstanbul'un çekim merkezi olan ilçenin tanıtımı ve kültürüne katkı sağlamayı amaçlayan yarışmayla fotoğraf sanatının desteklenmesi de hedeflendi.

4 kategoride açılan yarışmanın "Foto Öykü" Kategorisi'ndeki birinciliği Yücel Çetin, ikinciliği Volkan Karagülleoğlu, üçüncülüğü ise Nurten Öztürk kazandı. "Serbest" Kategori'de birinci Serdar Aydın, ikinci İsmet Danyeli, üçüncü ise Sezai Özaltın oldu.

Kurgu Kategorisi'nde Serdar Keskin birinci, Mustafa İpek ikinci, Aytül Pirci üçüncü seçildi. "Dron" kategorisinde ilk üç derecede sırasıyla Nuri Çoban, Nurettin Boydak, Volkan Karagülle yer aldı.

Konuyla ilgili konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Fotoğraf, olanın farkına varmamız da çok etkili bir araç. Çevremizi anlamamızda etkili bir araç. Geçmişi geleceği aktarmakta Çok etkili bir araç. Fotoğraf mutluluğun aracı. Fotoğraf aktif çalışarak dinlenmenin hissetmenin aracı. Fotoğraf, hissetmenin, güzelliklerin farkına varma aracı. Ben de fotoğraf çeken birisi olarak 40 yıldır bunu ifade ediyorum. Yüzlerce fotoğraf sanatçısı ve fotoğraf sevdalısı binlerce fotoğraf çekmiş oluyorlar. ve Beykoz'da ilgili geleceğe bir şeyler aktarmış oluyorlar " dedi.

Dron kategorisinde ödül alan yarışmacılardan Ümit Çiçek bugün evlendiğini ve düğünden sonra ödül törenine geldiğini belirterek, "Jürilerimiz bizi ödüle layık gördüler. Tam da düğün günümüze denk geldi, ama eşimden rica ettim ödül törenim var, düğünden sonra gidelim mi diye. O da tamam dedi beni kırmadı. Bu özel günümüze ekstradan özel bir an daha ekledi sağolsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sancaktepe Fotoğraf akademisinde hocam olan Ekrem Kalkan'a Sancaktepe Belediyesi ve Beykoz Belediyesine teşekkür ediyorum." dedi.

Eşi için fotoğraf çekmenin önemli olduğunu ifade eden Gamze Çiçek, "Fotoğraf eşim için önemli. Onun için önemli olan şey benim için de önemli. O yüzden bugün burada bulunmak istedik. Her şey için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Sancaktepe Fotoğraf Akademisinde eğitmen olan Ekrem Kalkan, "Beykoz Belediyesi ve özellikle Murat Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü yıllardır fotoğraf sanatına çok ciddi katkılar sağlıyor. Bu fotoğraf sergisinde bulunmaktan çok mutluyum. Bugün benim için çok anlamlı çünkü öğrencim dron kategorisinde Türkiye yüz yılını anlatan Togg geçişi ile ödül aldı. Çok heyecanlıyım gururluyum. İnşallah hep birlikte nice başarılara." şeklinde konuştu.

Yarışmanın ödülleri, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Türkiye Fotoğraf Vakfı yetkilileri ile fotoğraf ustalarının yer aldığı seçici kurul üyeleri tarafından takdim edildi.

Ödüllerin verilmesinin ardından Filistin Müziği'ni dünyaya tanıtan ünlü ud üçlüsü "Le Trio Jeurban" Grubu konser verdi.