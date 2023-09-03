Beydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
İzmir'in Beydağ ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı törenlerle kutlandı. Törenlerde, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve çelenkler anıta sunuldu. Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan programda Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ayrıca, festivalde dereceye giren incir üreticilerine ödülleri verildi ve mehteran ve zeybek gösterisi yapıldı.
İzmir'in Beydağ ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı.
Törenler, Atatürk Anıtı önünde 1 dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı.
Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programda Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı. Yılmazlar, konuşmasında, Kuvayımilliye kahramanlarının mücadelesinin kendileri için yol gösterici olduğunu vurguladı.
Törende, ayrıca 31. Yerel Ürünler ve Kültürel Etkinlikler Festivali'nde dereceye giren incir üreticilerine ödülleri verildi.
Törende mehteran ve zeybek gösterisi de yer aldı.