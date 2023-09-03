Beydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

İzmir'in Beydağ ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı törenlerle kutlandı. Törenlerde, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve çelenkler anıta sunuldu. Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan programda Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ayrıca, festivalde dereceye giren incir üreticilerine ödülleri verildi ve mehteran ve zeybek gösterisi yapıldı.