Haberler

Beşiri'de "Çerşema Sor" bayramı kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Beşiri ilçesinde Ezidilerin 'Çerşema Sor' bayramı, Kaymakam Muhammed Yılmaz'ın katılımıyla renkli etkinliklerle kutlandı. Bayram, doğanın uyanışını simgeliyor.

Batman'ın Beşiri ilçesinde kutlanan Ezidilerin "Çerşema Sor" bayramı renkli görüntülere sahne olurken, Kaymakam Muhammed Yılmaz da vatandaşların sevincine ortak oldu.

Beşiri ilçesinde Ezidilerin "Çerşema Sor" bayramı, köylerde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Ezidilere göre, doğanın uyanışını simgeleyen bayram, Kumgeçit, Kurukavak, Oğuz, Uğurca ve Üçkuyular köylerinde kutlandı. Kutlamalara katılan Kaymakam Muhammed Yılmaz, Ezidi vatandaşların bayramını tebrik ederek, farklılıkların toplumsal zenginlik olduğunu vurguladı. Ezidi kanaat önderi Yusuf Tagay ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

