Beşiktaş Belediyesi'nden 30 Ağustos Zaferi'ne Özel Proje

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin ruhunu hatırlatmak için zafere giden ilk adımdan ilham alarak oluşturduğu "Bastığın Yer Zafer" alanları ile zafere giden yolda karşılaşılan zorlukları ışıklı mesajlarla anlattı.

Her yıl Cumhuriyet'in özel günlerini etkili projelerle kutlayarak büyük beğeni toplayan Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin ruhunu hatırlatmak için zafere giden ilk adımdan ilham alarak etkileyici bir projeye daha imza attı. 29 Ağustos akşamı Dolmabahçe Caddesi'nde gerçekleştirilen projede, zemine yerleştirilen "Bastığın Yer Zafer" alanına basanlar, bir sürpriz ile karşılaştı. Alana bastıkları an, karşılarında ışıklı bir mesaj yandı. Mesajda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk görseli ile birlikte 30 Ağustos Zaferi'nin ne zorluklarla kazanıldığı ve bu toprakların paha biçilmez değeri anlatıldı.

Atatürk'ün zaferle sonuçlanacak mücadelesine başladığı yollar, proje ile tekrar hatırlandı ve çalışma büyük beğeni topladı. Proje, 10 Kasım'a kadar sahada deneyimlenebilecek.