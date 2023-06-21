Dünya Müzik Günü olarak bilinen Fete de la Musique kapsamında Berlin'de 200 farklı noktada sahne kuruldu ve 591 amatör ve profesyonel müzik grubu ücretsiz konser verdi. Etkinlik sokaklara, kulüplere, kiliselere, mağazalara ve bu sene ilk kez hastane ve kliniklere kadar yayıldı.

- Berlin'de "Fete de la Musique" müzik şöleni

Berlin'de 200 farklı noktada sahne kuruldu

BERLİN - Dünya Müzik Günü olarak bilinen "Fete de la Musique" kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de 200 farklı noktada kurulan sahnede 591 amatör ve profesyonel müzik grubu sahne alarak ücretsiz konser verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Dünya Müzik Günü olarak bilinen "Fete de la Musique" kapsamında 200 farklı noktada sahne kuruldu. Etkinlik kapsamında 591 amatör ve profesyonel müzik grubu kurulan sahnelerde ücretsiz konser verdi. Sokaklara, kulüplere, kiliselere, mağazalara kurulan sahneler, bu sene ilk kez hastane ve kliniklerde de kuruldu. Tamamı halka açık ve ücretsiz olan konserlerde, birçok müzik türü seslendirildi. Etkinlik kapsamında çocuklar için özel yemekli konserler düzenlenirken, oyun alanları oluşturuldu. Berlinliler, etkinlik ile bütün gün dans ederek yazı karşıladı.

1995'ten bu yana Berlin yaza müzikle merhaba diyor

Fransa kökenli olan "Fete de la Musique" müzik şöleni, 1995 senesinden bu yana her yıl, yaz mevsiminin resmi başlangıç tarihi olan 21 Haziran'da Berlin'de de kutlanıyor. Başkentliler, yaz aylarının gelişini, müzik ve dansla karşılıyor. Şölene katılan müzik grupları da, ister profesyonel olsun ister amatör, para almıyor.

O gün için verilen özel izinle, hastaneler, okullar veya anıtlar gibi korunan tesislerin rahatsız edilmemesi koşuluyla, 21 Haziran'da akşam saat 22.00'ye kadar Berlin geneline halka açık caddelerde, meydanlarda ve yeşil alanlarda da müzik yapılıyor. Bazı kulüpler, barlar ve diğer eğlence mekanları ise müziklere ve eğlenceye iç mekanlarda gece geç saatlere kadar devam ediyor.

Fete de la Musique, dünya çapında 540'tan fazla şehirde gerçekleştiriliyor. Uluslararası müzik festivaline Avrupa'da yaklaşık 300 şehir katılırken, sadece Almanya genelinde 50'den fazla kent şölene iştirak ediyor.