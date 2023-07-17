Bergen Yapım Belgeseli Yayınlandı

Gişe rekorları kıran filmi ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen 'Bergen', doğum gününde yapım belgeseli ile anıldı. 'Bergen Yapım Belgeseli'nde özel röportajlar, kamera arkası görüntüler ve Bergen'in hayatına dair unutulmaz detaylar yer alıyor. Belgesel, Orchestra Content'in YouTube kanalından ücretsiz olarak izlenebilir.

Gişe rekorları kıran filmi ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ' Bergen', doğum günü 15 Temmuz'da da unutulmadı.

Hayatının sinema perdesine aktarıldığı filmle Bergen, gücünü hayallerinden, sesinden ve hayata dair hiç vazgeçmediği umudundan alan yetenekli bir müzisyen olarak Türkiye ve dünya izleyicisi ile buluşmuştu.

Tasarımı ve yapımı Orchestra Content'e ait olan ' Bergen' filminin yapım belgeseli, sanatçının doğum gününde yayına girdi.

Özel röportajlar, kamera arkası görüntüler ve Bergen'in hayatına dair unutulmaz detaylar 'Bergen Yapım Belgeseli'nde yer aldı.

Belgesel, Orchestra Content'in YouTube kanalından ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.