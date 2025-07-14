Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (SETEM), Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirdiği "Benim Eserim 6" senaryo yarışmasının sonuçları açıklandı.

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, jürinin değerlendirmesi sonucu birinciliği Çınar Taşdemir "Musallat", ikinciliği Elvan Ezber "Sihirli Rakamlar", üçüncülüğü ise Yener Şentürk "Telif Bey" adlı senaryosuyla kazandı. Melek Çelik Ay ise "Kahraman" adlı senaryosuyla mansiyon ödülüne değer bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, birliğin kuruluşundan bu yana 22 yıldır yönetmen ve senaristlerin telif haklarını alabilmesi için çaba sarf ettiğini ve bu konuda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Telif hakları bilincini artırmayı hedefleyen "Benim Eserim" projesinin, iletişim, basın-yayın, radyo, televizyon ve sinema alanında eğitim veren üniversitelerle işbirliği içinde sürdürüldüğünü kaydeden Güleryüz, "Eylül ayından itibaren eğitim programımız kapsamında üniversitelerde buluşmalarımız devam edecek. Projenin önemli bir diğer ayağı ise senaryo yarışmamız. Bu yıl senaryo yarışmasına 156 senaryo ile başvuru yapıldı." ifadelerini kullandı.

Güleryüz dereceye giren eserlerin SETEM tarafından profesyonel ekiplere çektirileceğini, bu filmlerin üniversitelerde öğrencilere toplu olarak gösterileceğini ayrıca sosyal medyadan paylaşılarak farkındalık yaratılmaya çalışacağını kaydetti.

Başkanlığını yönetmen ve senarist Feza Sınar'ın üstlendiği yarışma jürisinde yönetmen Mehmet Güleryüz, yönetmen ve akademisyen Hakan Salih Dikmen yer aldı.