BBDSO Marcelo Nısınnman ve Ayşe Şenoğlu'nu konuk etti
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, solistler Marcelo Nısınnman ve Ayşe Şenoğlu ile birlikte etkileyici bir konser gerçekleştirdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, şef Orhun Orhon yönetiminde 'Scheherazade' ve 'Bir perinin öğleden sonrası' gibi eserler seslendirildi.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde solist Marcelo Nısınnman ve Ayşe Şenoğlu performans sergiledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Orhun Orhon yönetti.
Konserde aynı sahneyi paylaşan solist Marcelo Nısınnman ve Ayşe Şenoğlu, "Scheherazade" ve "Bir perinin öğleden sonrası" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda solistler, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat