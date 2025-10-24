BBDSO'da Çinli Gitarist Xuefei Yang Konser Verdi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Merinos AKKM'de düzenlediği konserde Çinli gitarist Xuefei Yang'ı konuk etti. Yang, BBDSO eşliğinde 'Aranjuez' ve 'Senfoni No: 5' eserlerini yorumladı ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen konserde Çinli gitarist Xuefei Yang'ı ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef Nil Venditti yönetti.
Gecede, "Aranjuez" ve "Senfoni No: 5" gibi eserleri BBDSO eşliğinde yorumlayan Xuefei Yang, Bursalı sanatseverlerden beğeni topladı.
Konser sonunda solist, şef ve orkestra müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
