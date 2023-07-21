Bayrampaşa Belediyesi Balkanlara Ait Halk Oyunları Gösterisi Düzenledi

Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Balkanlara ait halk oyunları gösterisi ve sevdalinka dinletisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar etkinliği ilgiyle izledi.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Balkanlara ait halk oyunları gösterisi ve sevdalinka dinletesi gerçekleştirildi. Vatandaşlar etkinliği ilgiyle izledi.

Bayrampaşa Belediyesi, Balkan ülkelerine ait çeşitli dans ve oyunların yer aldığı bir dizi etkinlik düzenledi. Bayrampaşa Adapark'ta yapılan etkinlikte halk oyunları ve sevdalinka dinletisi gerçekleştirildi. Etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, programa vatandaşlar gösterileri ilgiyle izledi. Dansçılara çeşitli hediyeler verildikten sonra etkinlik sona erdi. - İSTANBUL