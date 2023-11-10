Bayraklı'da Atatürk'ü Anma Törenleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılında Bayraklı'da düzenlenen törenlerle anıldı. Saat 09.05'te hayat iki dakikalığına durdu. Törenlere Bayraklı Belediye Başkanı, İlçe Kaymakamı, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Anma programının ardından kültür merkezinde başka bir etkinlik düzenlendi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yılında Bayraklı'da da törenlerle anıldı. Saat 09.05'te hayat iki dakikalığına durdu.

İlk program, Sevgi Yolu Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Anma programına Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İlçe Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

HAYAT DURDU

Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise Bayraklı'da hayat durdu. Hem tören alanındakiler, hem balkonlardaki vatandaşlar hem de cadde ve sokaklardaki araç sürücüleri, Büyük Önder'in aramızdan ayrıldığı anda iki dakikalık saygı duruşuna geçti. Siren ve korna sesleri ilçenin dört bir yanında yankılandı. Anadolu Caddesi'ni kullanan tüm sürücüler iki dakika boyunca kontak kapattı. Ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Belediye çalışanları da ana bina bahçesindeki Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulundu.

"ATAMIZIN IŞIĞI İLE AYDINLANIYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İçine düştüğümüz her karanlıkta Atamızın ışığı ile aydınlanmaya, O'nun ilke ve devrimlerini sonsuza kadar yaşatmaya söz veriyoruz" dedi.

Resmi törenlerin ardından Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde, Bayraklı Kaymakamlığı'nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi.