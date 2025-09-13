Haberler

Bayhan, Şırnak'ta 'Bir Anadolu Şenliği' Kapsamında Konser Verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Bayhan, Şırnak'ta sahne aldı. Coşkulu kalabalıkla buluşan Bayhan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Bayhan Şırnak'ta konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin 3'üncü durağı Hakkari ve Tunceli'nin ardından Şırnak oldu. Dün başlayan şenliklerde şarkıcı Bayhan, Adliye Meydanı'ndaki alanda sahneye çıktı. Konsere gelen Şırnaklılar alanı doldurdu.

'İLK DEFA BURADA KONSER VERDİM'

Bayhan, özgün yorumuyla seslendirdiği 'Tiryakinim', 'Müjgan', 'Tutamıyorum Zamanı' gibi sevilen şarkıları gece boyunca Şırnaklılarla beraber söyledi. Repertuvarında yer verdiği hareketli şarkılarla dinleyicilerini coşturan Bayhan, zaman zaman sahneden inip hayranlarıyla kucaklaştı. Alanı dolduran coşkulu kalabalık, halaylar çekip gönüllerince eğlendi.

Bayhan sahnede yaptığı konuşmada, "Harikaydınız. İyi ki varsınız. Bizi sizlerle buluşturan Bir Anadolu Şenliği'ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk defa burada konser verdim. Benim için çok kıymetli" dedi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
500
