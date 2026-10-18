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Bayburt'taki ormanlık alanlar sonbahar renklerine bürünüp dronla görüntülendi

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Bayburt'taki ormanlık alanlar sonbahar renklerine bürünüp dronla görüntülendi
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Bayburt'un yüksek kesimlerindeki köylerde ağaç yaprakları sarı, turuncu ve kızıl tonlara dönüşerek sonbahar manzaraları oluşturdu. Doğu kesimindeki güzergahta sürücülere sonbahar renkleri eşliğinde yolculuk imkanı sunan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

Bakir doğası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Bayburt'taki ormanlık alanlar hazan renklerine büründü.

Kentin yüksek kesimlerindeki köylerde ağaç yapraklarının sarı, turuncu ve kızıl tonlara dönüşmesiyle sonbahara özgü manzaralar ortaya çıktı.

Bayburt'un doğu kesimindeki güzergah boyunca uzanan ağaçlar, sürücülere sonbahar renkleri eşliğinde yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Sonbahar renklerine bürünen doğa dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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